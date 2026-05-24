Россия атакует Украину дронами и ракетами, в Киеве есть пострадавший

На правом берегу Киева во время воздушной тревоги слышны взрывы, работает ПВО.

В Киеве в час ночи прогремели первые взрывы, работает ПВО.

01:47 Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе оперативно ликвидировали пожар на поврежденной газовой трубе между жилыми домами. Повреждено остекление в нескольких домах. Информация о пожаре в жилом доме не подтвердилась.

01:45 Глава КГСА сообщил о пожаре в Подольском районе. Традиционно для россиян – под ударом гражданская инфраструктура. Продолжается массированная атака, вражеские БПЛА на окраинах Киева с нескольких направлений. Оставайтесь в укрытиях!

01:45 Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков по другому адресу в Подольском районе. Горит нежилое здание. Из Шевченковского района медики госпитализировали одного пострадавшего.

01:33 Тимур Ткаченко сообщил, что на данный момент есть информация о как минимум 4 локациях с последствиями атаки: Шевченковский, Днепровский, Подольский районы. Предварительно есть возгорания и повреждения жилой застройки. Продолжается атака ударных БПЛА, сохраняется угроза по баллистике. Находитесь в укрытиях!

01:26 Воздушные силы сообщили о приближении БПЛА к столице.

01:20 Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Подольский район.

01:19 Воздушные силы предупредили о запусках ракет по Киеву.

01:17 По предварительной информации мэра Киева, падение обломков зафиксировано в Подольском районе, на территории нежилой застройки. А в Шевченковском районе – предварительно возгорание возле жилого дома. В доме повреждены окна.

01:15 Мэр Киева Виталий Кличко призвал находиться в укрытиях! Угроза баллистических ракет для столицы сохраняется.

01:05 Глава КГГА сообщил, что столица подверглась массированной ракетной атаке. Возможны новые запуски.