Путин подписал указ об увеличении численности армии: в ISW объяснили, изменит ли это ситуацию на фронте

Согласно документам, в армии РФ должно насчитываться 2 399 130 человек.

Очередной указ Путина о расширении армии не изменит ситуацию на фронте в Украине. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.

Отмечается, что 12 июня Путин подписал указ, которым увеличил штатную численность российских вооруженных сил еще почти на десять тысяч человек. Теперь, согласно документам, в армии РФ должно быть 2 399 130 человек, из которых 1 510 000 – непосредственно военнослужащие. По сравнению с предыдущим указом от 4 марта количество солдат выросло на 7 360 человек.

Как пишут в ISW, Россия расширяет армию фактически каждый год с начала полномасштабного вторжения – но увеличение в этом году стало самым небольшим за все это время. Для сравнения: в 2022 году Путин добавил 137 тысяч военных, в 2023 году – 170 тысяч, в 2024 году – 180 тысяч.

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По мнению аналитиков, новые цифры в указе связаны не с попыткой срочно нарастить боевую мощь, а с бюрократическими потребностями. Россия продолжает реструктуризацию армии, о которой еще в январе 2023 года объявил тогдашний министр обороны Сергей Шойгу. Новые военные округа, соединения и подразделения, которые тогда начали формировать, нуждаются в людях просто для того, чтобы существовать на бумаге – и указ это обеспечивает, говорится в отчете.

Угроза со стороны Беларуси

Ранее УНИАН писал, что Россия создала как минимум пять новых площадок для запуска ударных дронов типа "Шахед" вблизи границы с Беларусью, причем некоторые из них расположены всего в нескольких десятках километров от белорусской территории. Крупнейший комплекс возле села Цимбулова в Орловской области российские СМИ уже называли "крупнейшим дронопортом в мире", а его площадь за последние месяцы почти удвоилась.

По данным украинских военных, большинство российских дронов во время массированных атак следуют через Беларусь или вдоль белорусско-украинской границы.

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