В России утверждают, что применение кавалерии имеет ряд преимуществ на поле боя.

Российские военные начали осваивать еще один вид перемещения по полю боя - на лошадях. За это взялся командир отряда спецназначения "Шторм" 9-й бригады в составе 51-й армии, дислоцированной в оккупированной части Донецкой области, с позывным "Хан", пишет The Moscow Times.

Отмечается, что подробно об этом нововведении в российской армии рассказал Z-военкор Семен Пегов. По его словам, на полигоне бригады сейчас верховой езде обучают и военных, и самих лошадей.

"Обучать, правда, необходимо не только наездников (в наступательной тактике "Хана" их на лошади двое - один руководит, а второй обеспечивает огневой контакт), но и самих лошадей. Важно, чтобы они привыкли к звукам стрельбы и взрывов, не пугались их", - рассказал Пегов.

По его словам, идея о возрождении кавалерии, которую в советской армии отменили как отдельный род войск в 1955 году, не является "тотальным откатом в прошлое", ведь она имеет ряд преимуществ.

Он пояснил, что лошади хорошо видят в темноте, им не нужны дороги, чтобы разогнаться на финальном участке наступления, а благодаря своим инстинктам эти животные якобы могут обходить мины.

Издание напомнило, что российские войска на войне в Украине из-за истощения запасов техники и изменения характера боев на разных участках фронта перешли к штурмовым действиям на мобильной технике - мотоциклах, самокатах, других - "новаторских" транспортных средствах, в частности "танках-сараях".

Также российские военные привлекали к перевозке грузов ослов, лошадей и даже верблюдов. Причем, напомнило The Moscow Times, такие методы признали нормальными даже в Госдуме.

"Пусть лучше осла убьют, чем двух людей, которые на машине везут груз, необходимый для боя и жизни частей и подразделений, находящихся на передовой", - заявлял член оборонного комитета Госдумы Виктор Соболев.

Как РФ использует животных на войне

Как сообщал ранее УНИАН, об использовании лошадей и даже ослов российской армией стало известно еще весной 2025 года. Тогда отмечалось, что эти животные перевозят припасы и солдат, помогая избежать внимания со стороны украинских беспилотников. Издание The Wall Street Journal писало: такое развитие событий свидетельствует о том, что высокотехнологичная война требует творческого подхода.

Военный эксперт Михаил Жирохов объяснял, почему Россия отправляет на фронт ослов. Он отметил, что это "простое и надежное средство передвижения", тогда как технику, учитывая погодные условия, не всегда можно использовать. А ослы или лошади могут выполнять обязанности, которые на них возложены, считает эксперт.

