По его словам, это простое и надежное средство передвижения.

Российские оккупанты начали использовать на фронте ослов. Соответствующие фото обнародовали в нескольких провоенных Telegram-каналах.

Отмечается, что ослов отправляют в подразделения для выполнения логистических задач. Также некоторые российские блогеры сообщили о передаче осла подразделению обеспечения. Журналисты "Милитарного" считают, что такое кардинальное решение, вероятно, обусловлено дефицитом автотранспорта и безэкипажных наземных платформ:

"Остается непонятным, как россияне планируют использовать этих медлительных животных, которые плохо переносят влажный климат, требуют постоянного ухода и достаточного питания".

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире "Radio NV" высказал мнение, что использование ослов может быть локальной инициативой. Он считает, что в этих подразделениях может находиться человек, который умеет обращаться с этими животными:

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"Такая безумная идея у него возникла и высшие командиры передали этот транспорт. Если мы говорим о возвращении тактики Первой, Второй мировой войны, то почему нет? Это простое и надежное средство передвижения. Тем более, что технику сейчас нельзя использовать, учитывая погодные условия. А ослы или лошади могут выполнять обязанности, которые на них возложены", - отметил он.

Ситуация на фронте остается сложной

Накануне в оперативно-тактической группировке "Луганск" сообщили, что российские захватчики сделали три прохода через канал Северский Донец возле Часового Яра. Также оккупанты усилили воздушную разведку на этом направлении.

В то же время журналисты Forbes сообщают, что оккупационные войска РФ планируют пойти в прямое наступление на Купянск. Но для этого им надо построить переправы через Оскол.

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