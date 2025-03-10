Россияне все чаще используют на войне лошадей и ослов: в WSJ объяснили тактику врага

Лошади и ослы перевозят припасы и солдат, помогая избежать внимания со стороны украинских беспилотников.

На восточном фронте российские войска запрягают лошадей и ослов, которые были главной опорой на полях сражений в прошлые века, чтобы противостоять украинским бойцам. Это может показаться забавным, но у такой необычной тактики оккупантов есть объяснение, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что лошади и ослы перевозят припасы и солдат, помогая избежать внимания со стороны украинских беспилотников. Их использование россиянами свидетельствует о том, что высокотехнологичная война требует творческого подхода.

В издании подчеркнули, что беспилотники стали доминирующим оружием на войне в Украине. Из-за этого обеим сторонам пришлось спешно адаптироваться. Некоторые решения включали в себя работу над передовым оборудованием, таким как лазеры или электронные помехи, направленные на уничтожение аппаратов. Другие решения были более грубыми и готовыми: от дробовиков, чтобы сбивать дроны с неба, до грубых сетчатых щитов, привариваемых к автомобилям.

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"Россияне очень изобретательны. Сейчас война - это беспилотники и артиллерия. Как только их техника приближается к линии фронта, украинцы уничтожают ее", - сказал журналистам украинский сержант Игорь Визиренко после того, как впервые увидел оккупантов на лошадях на кадрах с беспилотника.

Защитник поделился, что украинские военные используют ручные тележки для перемещения древесины, припасов и даже раненых на километры к линии фронта и обратно. Благодаря этому военную технику можно держать вне зоны действия российских беспилотников.

Журналисты отметили, что рота Визиренко, которая входит в состав 21-го отдельного мотопехотного батальона, уже почти год обороняет город Часов Яр.

"Города больше не существует. Его сравняли с землей", - поделился младший сержант с позывным "Манюня".

В издании добавили, что в разрушенных городах солдаты преимущественно передвигаются пешком или используют более компактный и проворный транспорт, включая мотоциклы и квадроциклы. Россияне также используют отдельных солдат, которых украинцы называют "верблюдами", для переброски боеприпасов и других грузов.

Аналитики в разговоре с журналистами заявили, что эффективность таких методов, которые обусловлены скорее необходимостью, чем творческим подходом, ограничена.

"Я не уверен, что реанимация старых технологий - сетей, ружей, лошадей - происходит по собственной воле. Это отчаянные попытки справиться с беспилотными летательными аппаратами", - объяснил профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс О'Брайен.

Российская армия начала истощаться - эксперт указал на главные признаки

Ранее военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский указал признаки истощения российской армии. По его словам, оккупанты начали слабеть по многим показателям.

"Даже эта картина с ослами и лошадьми в качестве транспортных средств. То, что они дошли уже до такого, что уже, получается, россияне имеют оперативные проблемы, что они не могут подвозить личный состав, боеприпасы и еду к фронту "буханками", а теперь им приходится припахивать несчастных осликов", - сказал аналитик.

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