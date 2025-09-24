Российские истребители де-факто отстают от американских и китайских на целое поколение.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала оккупационной армии новую партию истребителей Су-35С. Об этом ОАК сообщила в своем Telegram-канале.

"Самолеты прошли наземные и летные заводские испытания", - говорят россияне.

Су-35 предназначен, в первую очередь, для завоевания господства в воздухе. Он может действовать в сложных погодных условиях и на больших расстояниях от аэродрома базирования.

Самолет разработали в ОКБ Сухого в 2008 году. На сегодня это один из основных истребителей Воздушно-космических сил РФ - всего построили около 150 машин этого типа.

Концептуально самолет является очередной модификацией советского Су-27. Боевая нагрузка Су-35 составляет 8000 кг. Он может нести дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух" Р-37, дальность которых может составлять более 200 км.

Также самолет может нести большой арсенал оружия класса "воздух-поверхность", в частности, противокорабельные ракеты Х-31 и Х-35.

На истребителях Су-35С используется радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой Н035 "Ирбис", которая, если верить российской пропаганде, может обнаруживать воздушные цели на дальности до 400 км, что является очень хорошим показателем (особенно для не слишком передовых российских РЛС).

Строительство боевых самолетов в России

Россияне продолжают активно строить боевые самолеты. Напомним, одну из предыдущих партий Су-35 армии РФ передали в августе этого года.

Также сообщалось, что недавно российским войскам передали очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 - именно эти самолеты выступают штатными носителями управляемых бомб с МПК (Модуль планирования и коррекции).

В то же время, россияне испытывают очевидные трудности с производством истребителей пятого поколения. Даже сегодня общее количество построенных Су-57 оценивают в примерно 30 единиц, включая прототипы.

Для сравнения, американских "невидимок" F-35 построено более 1200 единиц, а китайцы уже изготовили более 300 стелсов Chengdu J-20.

Сейчас Соединенные Штаты и Китай активно разрабатывают истребители шестого поколения. Известно, например, что США уже начали строить свой новый F-47.

