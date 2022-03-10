Пленные срочники в Украине рассказали много интересных вещей, отметил советник главы ОП.

В Украине в плену находятся 250-300 российских военнослужащих срочной службы.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в эфире программы "Фейгин Live".

"Я могу сказать, сколько их есть в плену - их там не меньше 250-300 человек, только срочников", - сказал Арестович.

Он обратил внимание, что 9 марта в Киеве состоялась пресс-конференция при участии пленных срочников.

"Срочники рассказали много интересных вещей, срочники-разведчики 15-й отдельной мотострелковой бригады, которая перед этим воевала в Сирии, так называемые "миротворцы", которые входили в Нагорный Карабах и которые до этого на Донбассе воевали. Они очень много рассказали про Сирию и Донбасс, и про сирийские методы в Украине, когда они окружают города, и поскольку армию победить не могут, пытаются победить население, как сейчас в Мариуполе", - сказал Арестович.

По его словам, трудно сказать, сколько российских срочников воюет в Украине, но нет ни одного направления, где проходят боевые действия, чтобы не было таких военнослужащих.

Арестович считает, что минимум половина личного состава российской армии, которая участвует в войне в Украине, - это срочники.

"Речь идет о том, что здесь, по моим прикидкам, не меньше 80-100 тыс. срочников", - заявил Арестович.

Также он считает, что половина погибших в Украине российских солдат также срочники.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Сначала противник начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, вражеские бомбы не раз падали на Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

В Минобороны РФ признались, что среди оккупантов есть срочники.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, опубликованным 9 марта, в нашей стране уже уничтожены более 12 тысяч противников и много вражеской техники.

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