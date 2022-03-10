Министр обороны отмечает, что украинцы должны научиться не выживать, а жить в новых условиях.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что победа Украины в войне с Россией может произойти позже, чем хочется.

Об этом Резников сообщил в социальной сети Facebook.

"Международные санкции очень сильно влияют на ситуацию в России. Наша армия делает огромную работу, чтобы война стала максимально непопулярной среди россиян. Но мы должны реалистично оценивать ситуацию. Мы всеми силами приближаем победу. Однако никто точно не скажет, когда у России иссякнет запас прочности. Это может произойти позже, чем нам бы хотелось", - заявляет Резников.

"Мы должны быть готовы. Мы должны не выживать, а научиться жить в новых условиях. Перезапустить сектор обороны и страну в целом", - подчеркнул он.

В связи с этим, по его убеждению, "тогда у врага не будет ни единого шанса нас одолеть".

"Я не хочу приводить опыт других стран, которые выстояли в подобных условиях. Мы знаем разные примеры. Но нам всем надо привыкать, что теперь мы сами – пример и образец. Для Европы. Для мира. И пример очень достойный! Держим строй. Поддерживаем близких. Двигаемся к победе", - заявил министр.

Отметим, Резников также призвал украинцев не выпадать из экономических процессов.

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