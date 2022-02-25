Украина нанесла удар по авиабазе оккупанта.

Воздушные силы Украины нанесли удар по авиабазе врага в Ростовской области. Уничтожено Су-30СМ ВКС и еще несколько единиц авиатехники.

Командование Воздушных сил ВСУ иронично подтвердило удар.

Впервые об ударе по авиабазе РФ сообщили российские паблики. Речь идет о военном аэродроме оккупантов в Миллерово, Ростовская область.

Воздушные силы Украины подтвердили нанесенный удар. Уничтожили несколько самолетов противника.

"А кто это сделал?"- иронично спросило командование Воздушных сил, поделившись кадрами с места удара.