С начала военных действий Россия выпустила 480 ракет.

В Министерстве обороны США заявили, что более 70 из 480 вражеских ракет, выпущенных по Украине, вылетели из Беларуси.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Пентагона.

Представитель Пентагона заявил, что с начала военных действий Россия выпустила 480 ракет, добавив, что 230 ракет были запущены с мобильных пусковых установок, которые Россия доставила в Украину, ещё 160 ракет запустили с территории России, 70 - из Беларуси и 10 - с кораблей российского флота в Чёрном море.

"Мы наблюдаем сильные бомбардировки городов на север и восток, то есть - Киев, Чернигов и Харьков. Мы по-прежнему считаем, что российские силы застопорились на севере", - добавил представитель Пентагона.

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