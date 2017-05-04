Украинские военные рассказали о бое с вражеской ДРГ вблизи Луганского

Остатками от снарядов усеяна вся земля на позициях вблизи Луганского. После объявленного пасхального перемирия это - мощнейший обстрел на этом участке фронта.

Боевики открыли огонь в полночь. Военные рассказывают, что до утра было более ста обстрелов, говорится в сюжете ТСН.

Массированным минометным обстрелом боевики пытались прижать бойцов 53-й бригады к земле, чтобы открыть зеленый коридор для двух своих диверсионно-разведывательных групп. Прорывались российские террористы сразу с двух сторон. Подошли почти вплотную, однако их вовремя заметили наши бойцы и завязался бой.

Читайте также"Террористам тоже досталось": военный рассказал о боях под Авдеевкой, в которых ВСУ понесли потери

"Мы их вовремя заметили, и дали отпор. Понятно – ушли не все", - рассказывают военные. К сожалению, не обошлось без потерь и с нашей стороны. Погибших нет, однако трое украинских воинов получили ранения.

Одного раненого вертолетом доставили в госпиталь в Харькове. Двое других уже скоро вернутся на передовую.