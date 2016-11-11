Кремль планирует одновременно дестабилизацию ситуации в Киеве и обострение на фронте - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Анатолий Дублик.

"Элементом плана является усиление напряжения, доведение интенсивности обстрелов до самого высокого за последний год уровня, провоцирование наших бойцов в локальных боевых столкновениях. Эта тенденция уже четко фиксируется на линии соприкосновения", - сказал он.

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По словам Дублика, цель врага - "загнать украинскую власть в так называемый "тупик" и вести наступление на двух направлениях: снаружи - это Донбасс и так же изнутри - дестабилизация, используя при этом тяжелую социальную ситуацию в государстве".

Дублик отметил, что СБУ продолжает принимать меры по выявлению и блокированию посягательств российской стороны на конституционный строй, и исключительно в рамках правового поля. Он призвал граждан быть бдительными и не дать использовать себя.