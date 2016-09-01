У США и Европы есть план на случай полномасштабного вторжения России в Украину - Госдеп (видео)

Об этом "Голосу Америки" заявил координатор Государственного департамента США по вопросам санкций Дэниэл Фрид.

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"В случае, если война начнет разворачиваться снова, то у нас есть опция усиления санкций. Мы это обсуждали с Европой, мы знаем, что будем делать в таком случае... Но я не очень хочу вдаваться в детали гипотетического сценария, который может произойти. Если худшее случится - я имею в виду полномасштабное вторжение в Украину, - у нас есть наработанный план", - подчеркнул он.

По словам Фрида, этот план США обсуждали с Германией, Францией, Польшей и Великобританией.

"Украина и до сих пор оккупирована российскими сепаратистами, и я вам хочу сказать, что было бы еще хуже, если бы не было санкций вообще, будьте уверены в этом. Думаете, Россия не напала бы на Мариуполь, Харьков, Краматорск или Славянск", - заявил представитель Госдепа.

Как сообщалось, 18 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает полномасштабного вторжения России в Украину и предупредил о возможности введения в таком случае военного положения.