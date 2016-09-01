У США и Европы есть план на случай полномасштабного вторжения России в Украину - Госдеп (видео)
У США и стран Евросоюза есть наработанный план на случай полномасштабного российского военного вторжения в Украину.
Об этом "Голосу Америки" заявил координатор Государственного департамента США по вопросам санкций Дэниэл Фрид.
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"В случае, если война начнет разворачиваться снова, то у нас есть опция усиления санкций. Мы это обсуждали с Европой, мы знаем, что будем делать в таком случае... Но я не очень хочу вдаваться в детали гипотетического сценария, который может произойти. Если худшее случится - я имею в виду полномасштабное вторжение в Украину, - у нас есть наработанный план", - подчеркнул он.
По словам Фрида, этот план США обсуждали с Германией, Францией, Польшей и Великобританией.
США и #Европа имеют наработанный план на случай, если #Россия розгортатиме войну в Украине - #Госдепартамент#СШАpic.twitter.com/4Kt3hR6I16— Голос Америки (@chastime) August 31, 2016
"Украина и до сих пор оккупирована российскими сепаратистами, и я вам хочу сказать, что было бы еще хуже, если бы не было санкций вообще, будьте уверены в этом. Думаете, Россия не напала бы на Мариуполь, Харьков, Краматорск или Славянск", - заявил представитель Госдепа.
#Россия давно бы напала на Украину, если бы не санкции #США и Европы Дэниэл Фрид, #Госдепартамент#США#войнаpic.twitter.com/jrh6gSbszA— Голос Америки (@chastime) August 31, 2016
Как сообщалось, 18 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает полномасштабного вторжения России в Украину и предупредил о возможности введения в таком случае военного положения.