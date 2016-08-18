Вероятность обострения конфликта остется высокой и ВСУ готовы дать отпор врагу - Порошенко

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления в городе Броды Львовской области после почтения памяти погибших в зоне АТО летчиков.

"Вероятность эскалации конфликта остается очень значительной. Да и полномасштабного российского вторжения по всем азимутам мы абсолютно не исключаем", - сказал Порошенко.

Читайте такжеГенштаб готовит проект указа об увольнении военных шестой волны мобилизации

В то же время, подчеркнул он, "мы готовы, наши Вооруженные силы, дать отпор врагу и на востоке нашей Украины, где враг оккупирует Донбасс, и вдоль административной границы с Крымом". "Когда бы эти провокации (обстрелы со стороны боевиков - УНИАН) не имели место. Сейчас, ежедневно, или во время Дня Независимости", - сказал президент.

Он сообщил, что по его поручению начальник Генерального штаба ВСУ генерал Виктор Муженко находится в зоне АТО и лично видел артиллерийские обстрелы. "Вчера в районе часа ночи был последний доклад. И могу подчеркнуть и сообщить украинскому народу: украинские Вооруженные силы готовы дать отпор. И на передней линии, и имеем достаточно резервов, и по любому направлению", - заверил Порошенко.