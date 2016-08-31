Украинские бойцы о ситуации в Авдеевке: зашли федераты – российские войска (видео)

Если первые бьют в основном по военным укреплениям, вторые не жалеют ни домов мирных жителей, ни их самих.

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Военные утверждают, что у врага произошла ротация и на позиции зашли бойцы, какие цели особо не выбирают. "Сейчас зашли федераты – российские войска. Им, я так понимаю, все равно, куда насыпать. Они пришли, отработали – по мирным, не по мирным, по военным, не по военным. Просто отработали и все. На этом их дело закончилось", - рассказал пресс-офицер 58-й бригады Денис Наумов.

Защитники Авдеевки говорят, что стреляют не дилетанты, которые умышленно запугивают местных жителей, чтобы те свою злость изливали на украинское войско.

Ранее волонтер Юрий Мисягин заявил, что украинские военные на Донбассе дали отпор боевикам на Светлодарской дуге, уничтожив их позиции, а также ликвидировали высокопоставленного военного с вражеской стороны.