Украинские военные уничтожили позиции боевиков на Светлодарской дуге - волонтер

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"1-й батальон 54-й бригады на Светлодарской дуге снова отличился. Хорошо подготовившись и, собрав всю инфу о расположении противника, дали вчера достойную ответку по его позициям. Радиоразведка ВСУ подтвердила и информация уже пошла наверх в штаб АТО", - говорится в его сообщении.

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Волонтер отметил, что после систематических обстрелов передовых позиций украинских военных 1-й батальон 54- бригады вынужден был открыть ответный огонь по позициям противника.

"В результате точным попаданием уничтожен серьёзный и важный военный. Кто он - местный или гость из-за перебрика - публичной информации пока нет", - рассказал Мысягин.