В штабе АТО рассказали, что подземные толчки в Мариуполе напоминали взрывную волну

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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«Сегодня жители Мариуполя около 11 часов 17 минут в разных районах города почувствовали толчки, напоминающие «взрывную волну». Особенно ощутимо было землетрясение в центральном и левобережном районах города, сильный толчок пришелся также на прибрежную часть», - говорится в сообщении.

Пресс-центр штаба АТО сообщает, что обстрелы в это время на этом направлении не зафиксированы.

Как сообщал УНИАН, в городе Мариуполе Донецкой области сегодня произошло землетрясение. Жертв среди населения и разрушений в результате землетрясения нет. Также подземные толчки ощутили жители города Бердянска.