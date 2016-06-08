Российский офицер торгует "отжатыми" у местных жителей Донбасса авто (фото)

Об этом свидетельствуют публикации Дениса кудрина в соцсети, передает Цензор.НЕТ.

В профиле Дениса Кудрина указано, что он служит с 2005 года в ВЧ 52009 ВВО РФ (Третий полк) (относится к Ракетным войскам стратегического назначения, расположена в г. Иркутск) и окончил Серпуховский военный институт ракетных войск филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петр Великого.

Очевидно, имеет офицерское звание. В сохраненной копии его страницы за май 2015 года Кудрин указывал, что является "Командиром 3-его МСБ 2-ой отдельной бригады милиции ЛНР. П/п-к", а с 2014 года проходит службу в "МО "ЛНР".

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На странице указано, что он на данный момент проживает в оккупированном Луганске. На странице, в частности, имеются фотографии с геолокацией в г. Луганске опубликованные в феврале 2015.

Также на его странице много пророссийской пропаганды, фотографий с боевиками.

Но самое примечательное из того, что публикует Кудрин это объявления о продаже отобранных у украинских граждан на Донбассе автомобилей. Среди объявлений есть фотографии техпаспортов автомобилей, выданных в Украине. Некоторые фотографии имеют геолокацию в Белгородской области России, в г. Короча, отмеченном как родной город Кудрина, и г. Белгород.

В объявлении Кудрин не скрывает происхождение машин, выставленных на продажу: "Да, забыл поступил в продажу грузовик 5 т, отличное состояние, отобрали летом в 2014 года у непослушного гр.Украины, пробег смешной. Цена 1500$", или " Если кому надо то продам почти за даром любое авто из ЛНР без хозяев. Пишите друзья и заказывайте, есть от БМВ Х6 до грузовых...".