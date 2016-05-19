Контактная группа в Минске обсуждала возможности ужесточения режима прекращения огня на Донбассе - Скайдик

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил по итогам вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Спецпредставителя ОБСЕ попросили ответить на вопрос, обсуждалась во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы и на встрече самой контактной группы ситуация с увеличением количества обстрелов на Донбассе, а также его попросили прокомментировать информацию относительно обстрела российских журналистов на Донбассе.

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«Я уже говорил, что именно этот вопрос обсуждался. Обсуждался вопрос как возможно, так сказать, ужесточить (режим) прекращения огня, и именно этот вопрос был в центре всех действий господина посла Апакана (глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан - УНИАН) и рабочей группы по безопасности», - заявил Сайдик.

При этом он сказал, что Трехсторонняя контактная группа работает с целью избежания ситуаций с возможным обстрелом людей.