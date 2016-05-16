Все выходные по ночам через Гуково шла военная техника боевикам на Донбасс - правозащитник

Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.

Он отметил, что КПВВ Гуково используется исключительно в военных целях, для проезда гражданских лиц этот пункт пропуска закрыт.

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"От Гуково техника ушла на Донецкое направление через Дебальцево. На полигонах в ОРЛО, продолжаются усиленные тренировки, также идёт стабильный процесс мобилизации в армию "ЛНР", - говорится в его сообщении.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что 29 апреля в Луганск из России вошла колонна из нескольких тентованых грузовиков с живой силой. Как можно увидеть на фотографиях, в город вошли новые российские военные грузовики "Урал" и "Камаз" без номеров, которые никак не могли быть захвачены у украинской армии в качестве трофеев.