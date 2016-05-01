В Луганск вошла колонна российской техники - СМИ (фото)

Об этом сообщил житель оккупированной части Луганской области, который также прислал снимки вошедшей автоколонны, передает "Четвертая власть".

По его словам, колонна въехала в Луганскую область в районе Суходольска.

Как можно увидеть на фотографиях, в город вошли новые российские военные грузовики "Урал" и "Камаз" без номеров, которые никак не могли быть захвачены у украинской армии в качестве трофеев.

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