Украинская сторона об обстреле Еленовки: ВСУ физически не могли дострелить до блокпоста (видео)

Расстояние от первой позиции подразделений ВСУ к месту инцидента составляет 6,6 км, говорится в сообщении штаба.

"Исходя из тактико-технических характеристик 82-мм минометов, замечаем, что они не могли применяться на таком расстоянии, ведь у миномета 2Б14 "Поднос" максимальная дальность стрельбы составляет 3 тыс. метров, а 2Б9 "Василек" – 4,2 тыс. метров", - отметила украинская сторона.

Таким образом, ведение прицельного огня из указанного вооружения возможно лишь с территории, временно подконтрольной незаконным вооруженным формированием.

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Отмечается, что наблюдателями российской стороны СЦКК в ночь с 26 на 27 апреля 2016 года не зафиксировано ни одного случая применения артиллерийских орудий со стороны ВСУ в направлении Еленовки.

"Исходя из приведенного выше, трагические события в селе Еленовка – это циничная, заранее спланированная террористическая акция, организованная российско-оккупационными войсками, когда с целью дискредитации ВСУ враг готов обстреливать мирных жителей на подконтрольных боевикам территориях", - подытожили в штабе.

Как сообщал УНИАН, ранее в штабе АТО заявили о провокациях боевиков, которые распространяют информацию о гибели людей на КПП "Оленевка".

Позже в ОБСЕ сообщили, что в результате обстрела на контрольно-пропускном пункте "Еленовка" погибли четверо гражданских лиц.