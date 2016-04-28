В ОБСЕ рассказали подробности обстрела КПП "Еленовка", в результате которого погибли четыре человека

Как говорится в сообщении миссии ОБСЕ, четверо мирных жителей погибли недалеко от блокпоста боевиков «ДНР» вблизи села Еленовка в результате обстрела в ночь на 27 апреля.

Наблюдатели сообщили, что их патруль в 10.01 27 апреля прибыл на улицу Ленина на южной окраине подконтрольного «ДНР» села Еленовка (23 км к юго-западу от Донецка, 650 м к северу от блокпоста «ДНР» и примерно в 4 км к востоку от линии столкновения).

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Наблюдатели заметили, что место инцидента (50 кв. м) было ограждено. Они зафиксировали две воронки и три поврежденных автомобиля.

"Возле одной из машин, которая была перевернута и разломана на два сгоревших обломка (повернуты на северо-восток), лежали два тела (одно из которых, по оценке, принадлежало мужчине). В другой машине, что была повернута на юг в 10 м от первого автомобиля, на месте водителя было тело мужчины с тяжелой травмой головы. Заднее стекло автомобиля было разбито, передняя часть и салон повреждены осколками, на машине со стороны водителя была вмятина, образовавшаяся в результате ударной волны. Женщина, которая погибла, видимо, от попадания осколка в лицо, находилась на заднем пассажирском сидении в третьей машине, которая стояла примерно в 20 м от второй. В результате удара были повреждены капот, лобовое стекло, крыша и салон автомобиля. Кроме того, разорвалась боковая часть металлического корпуса. Она изогнулась к задней части автомобиля, указывая на то, что повреждения были нанесены в результате взрыва впереди автомобиля", - говорится в сообщении.

Наблюдатели миссии также заметили повреждения забора и крыши близлежащего дома, в 8-10 м к юго-востоку от первого места удара, а также в 11-12 м к востоку от второго места удара. Отверстия от обломков были размером с грейпфрут. Стекла в доме были выбиты. Оборванные провода линий электропередачи лежали на первой машине.

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Наблюдатели ОБСЕ провели анализ двух воронок непосредственно на месте инцидента и еще двух в жилом квартале рядом. По результатам анализа представители миссии определили, что огонь велся с западно-юго-западного направления. По предварительной оценке, тип оружия, который применялся – артиллерия калибра не менее 122 мм.

Кроме того, дальше к северу, на улице Московской миссия зафиксировала несколько незначительных повреждений жилых домов и надворных построек. Анализ трех воронок показал, что огонь велся, предположительно, из западно-юго-западного направления. При этом калибр применяемого оружия был не менее 120 мм.

"Вооруженный член «ДНР» и двое жителей рассказали наблюдателям о том, что обстрел производился ночью, в 2.45", - утверждается в сообщении.

В свою очередь, директор морга в Донецке сообщил наблюдателям, что в тот же день из Еленовки к ним привезли четыре тела – трех мужчин и одну женщину. По предоставленной информации, в городскую больницу поступил один мужчина с осколочными ранениями.