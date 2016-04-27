В "ДНР" распространили очередной фейк: на этот раз обвинили силы АТО в обстрелах под Еленовкой

Донецкие террористы распространяют неправдивую информацию о якобы обстреле ВСУ блокпоста вблизи временно оккупированного населенного пункта Еленовка, передает ТСН.

Об этом заявил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По словам спикера, ни Вооруженные силы Украины, ни другие формирования не причастны к обстрелам под Еленовкой. "По нашей предварительной информации, террористы вели обстрел из стрелкового оружия в этом районе, однако наши военные на это даже не отвечали. Пока информация проверяется", - сообщил Мотузяник.

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Он также добавил, что террористы, как всегда, выдают желаемое за действительное, что является частью информационной войны. "Боевики пытаются ввести в заблуждение украинцев и миссию ОБСЕ", - заявил спикер Администрации президента по вопросам АТО.

Отметим, информационные ресурсы донецких боевиков и прокремлевские СМИ обнародовали информацию о якобы обстреле Вооруженными силами Украины блокпоста под Еленовкой. По разным данным, есть убитые и пострадавшие.

Ранее УНИАН сообщал, что за минувшие сутки боевики пророссийских бандформирований более 30 раз обстреляли позиции сил АТО вдоль всей линии разграничения сторон, в Авдеевке традиционно горячо.