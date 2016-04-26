В Джанкое российские военные отрабатывают захват важнейших объектов на юге Украины - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"В районе аэродрома Джанкой противник отрабатывает вопрос захвата наиболее важных военных/гражданских объектов на территории южных регионов Украины. Во время тактико-специальной тренировки групп специального назначения ВС РФ (до 30 человек) отрабатывалось десантирование с вертолетов парашютным способом с целью захвата и удержания объектов условного противника. Использовались парашютные системы типа "крыло", позволяющие осуществлять приземление в выбранную точку десантирования, в том числе в условиях ограниченной видимости и по наведению по радиомаяку. Район проведения мероприятия соответствует физико-географическим условиям Херсонской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.