Украина может создать свои противовертолетные дроны: эксперт объяснил, как это изменит ситуацию на фронте

В настоящее время существует ряд проблем, которые необходимо решить для создания таких БПЛА.

В Украине в "обзорной перспективе" могут появиться дроны, специализированные на уничтожении вертолетов. Такое мнение высказал Олег Катков, главный редактор Defense Express, в эфире Radio NV, комментируя сбивание российского вертолета Ка-52 FPV-дроном.

Он пояснил, что такие дроны могут быть адаптированы под эту задачу, учитывая необходимый вес боевой части, дальность полета и возможность ожидания цели на земле.

"И поэтому создание таких дронов, которые смогут из засад атаковать вертолеты, причем будучи адаптированными для атаки такой цели - с учетом скоростей, влияния лопастей на полет дрона. Имеется в виду то, что когда FPV-дрон приближается к вертолету, на него очень сильно влияют воздушные потоки, создаваемые лопастями вертолета, вращающимися с большой скоростью. И это создает очень сильные воздушные потоки, которые будут препятствовать турбулентности и всему прочему", - сказал Катков.

Он добавил, что если украинским разработчикам удастся решить эту проблему и создать такое устройство - это приведет к тому, что РФ может отказаться от использования своих ударных вертолетов в зоне, куда такие БПЛА смогут долететь. Аналитик пояснил:

"Ну и начнется гонка вооружений. Мы будем увеличивать дальность действия наших противовертолетных дронов, Россия будет пытаться что-то придумать, чтобы сохранить их актуальность. Пока мне кажется, что такой сценарий возможен".

Напомним, о том, что Силы обороны Украины сбили российский вертолет Ка-52 с помощью FPV-дрона, стало известно в пятницу, 20 марта. Позже эксперты Defense Express отметили, что это стал первый случай сбивания ударного вертолета с помощью FPV-дрона. Ранее украинские защитники также сбивали многоцелевой вертолет Ми-8.

Позже командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что экипаж сбитого Ка-52 пытался эвакуироваться после сбивания. Однако, по его словам, Силы обороны ликвидировали этот личный состав.

Вас также могут заинтересовать новости: