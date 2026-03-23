ОАЭ 40 лет создавали непреодолимый щит против обстрелов Ирана: в Forbes раскрыли детали

Страна годами готовилась к масштабному столкновению, и теперь её системы защиты проходят испытание на выживание под градом ракет.

Сегодня Объединенные Арабские Эмираты стали настоящей крепостью, отражающей массированные атаки с воздуха. Несмотря на то, что нынешний конфликт является беспрецедентным по своим масштабам, страна оказалась к нему готова благодаря стратегии, которую выстраивали десятилетиями, сообщает издание Forbes.

С начала активных боевых действий, 28 февраля, страна стала главной мишенью для иранских ракетных ударов и налетов беспилотников.

"Абу-Даби, в определенной степени, готовился к такой войне уже 40 лет и соответственно создал мощную систему противовоздушной обороны", – пишет СМИ.

Видео дня

Министерство обороны ОАЭ официально подтвердило, что громкие взрывы, которые слышат жители по всей стране, "являются следствием перехвата ракет и беспилотников системами ПВО".

По данным издания, по состоянию на пятницу, 20 марта 2026 года, защитники неба обезвредили 338 баллистических и 15 крылатых ракет, а также более 1700 дронов-камикадзе.

Как подчеркивает автор, основой этой защиты является американская система THAAD, способная сбивать опасные ракеты на огромной высоте. Помимо наземных установок, важную роль играет авиация. Флот истребителей F-16 остается "позвоночником" воздушных сил страны.

Государственный департамент США в своих пресс-релизах подтверждает, что Эмираты уже запросили новое вооружение и модернизацию техники на сумму более 8 миллиардов долларов.

Последствия для страны

Ранее УНИАН писал, что война в Иране вызвала логистические трудности для ОАЭ, поскольку страна импортирует около 90% продуктов питания. Из-за блокирования Ормузского пролива задерживаются поставки риса, мяса и кофе, а сам Иран прекратил экспорт овощей и фруктов.

Добавим, что роскошные отели Дубая, в частности культовый Burj Al Arab и сеть Jumeirah, начали предлагать огромные скидки – местами до 50-60%. Основной акцент сейчас делается на формате "staycation" (отпуск без выезда из страны), чтобы привлечь местных жителей выгодными пакетами, включающими недорогое проживание, завтраки и бонусы на спа-процедуры. Например, в некоторых пятизвездочных отелях цена за ночь упала до 110–115 долларов, что раньше было почти невозможно для такого уровня сервиса.

