Боевики сосредоточили огневые усилия в Марьинке, пытаясь вытеснить украинских военных

За предыдущие сутки противник 42 раза открывал огонь по украинским позициям, что в 13 раз больше по сравнению с сутками ранее, говорится в сообщении штаба.

Минометы калибра 82 мм в направлении сил АТО были использованs боевиками возле Авдеевки, Водяного, Тарамчука, Новотошковського, Красногоровки и Новомихайловки, а минометы калибра 120 мм - по подразделениям украинских воинов в районе Новотроицкого. Обстреливая силы АТО в этих населенных пунктах, наемники осложняли обстановку постоянными обстрелами из оружия меньшей мощности.

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Кроме того, активность бандитских формирований наблюдалась вблизи Новозвановки, Зайцево, Широкино, Счастья, Попасной и Станицы Луганской.

"Больше всего обстрелов из гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия зафиксировано в Марьинке. Несмотря на усилия боевиков, позиции украинских подразделений остались прежними", - отметили в пресс-центре АТО.

Всего за указанный период воины Вооруженных Сил Украины вынуждены были 13 раз открывать ответный огонь.