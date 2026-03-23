Чехия проверяет версию причастности России к пожару на заводе по выпуску дронов для Украины

В Чехии полиция и оборонная компания LPP, которая выпускает дроны для Украины, расследуют пожар на заводе в городе Пардубице на предмет возможного российского следа, заявили в компании.

Как пишет Reuters, чешская полиция рассматривает инцидент как спланированный после того, как чешские СМИ получили электронные письма от группы, взявшей на себя ответственность за пожар.

"Хотя ответственность за нападение взяла на себя антиизраильская группа, мы вместе с полицией также рассматриваем другие возможные мотивы, включая потенциальную связь с Россией", - говорится в заявлении LPP.

Чешская ежедневная газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что фактической целью нападения, замаскированного под антиизраильскую акцию, должно было стать производство беспилотников для Украины.

В полиции заявили, что рассматривают различные мотивы, но отказалась комментировать возможную связь с Россией.

В компании сообщили, что пожар, произошедший 20 марта, хотя и повредил производственные помещения и складские запасы продукции, он не помешал намеченной поставке 40 ударных беспилотников в Украину.

Пожар на заводе в Чехии

Возгорание на объекте произошло 20 марта на территории промышленного комплекса. Огонь охватил складское помещение и частично распространился на соседнее здание. Пострадавших в результате происшествия нет, пожар удалось оперативно ликвидировать.

Полиция и спецслужбы начали проверять обстоятельства происшествия, поскольку есть основания полагать, что это был преднамеренный поджог.

В Минобороны страны даже заявили, что не исключена версия теракта.

