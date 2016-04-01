В Харцызск, Краснодон и Луганск из РФ прибыли эшелоны с военной техникой – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем официальном сайте.

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В частности, в Харцызск прибыл эшелон с военной техникой (4 МТ-ЛБ, 10 грузовых автомобилей), горюче-смазочные материалы (120 тонн) и запасные части для танков (три вагона), в Краснодон – эшелон с горюче-смазочными материалами (240 тонн), в Луганск – 15 танков (на тралах) и 7 грузовых автомобилей с боеприпасами.