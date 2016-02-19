Армия за два года приняла на вооружение 28 новых образцов оружия и военной техники
10:32, 19 февраля 2016Война
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Украинская армия за два года приняла на вооружение 28 новых образцов оружия и военной техники, ведутся разработки еще более 40 образцов вооружений.
Идут разработки еще более 40 образцов вооружений / telegraf.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир.
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«За два года Министерство обороны Украины приняло на вооружение 28 единиц вооружения и военной техники. Идут разработки еще более 40 образцов вооружений, приняты в опытную эксплуатацию 22 типа ВВТ», - отметила она.
«Изучаются предложения отечественных изобретателей и конструкторов крупнокалиберных винтовок калибра 14,5 и 12,7 мм, которые позволят сражаться с легкобронированной техникой противника на передовой», - добавила Кушнир.
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