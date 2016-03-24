Отбросить ВСУ от трассы Горловка-Донецк: волонтер рассказал, зачем террористы нарастили силы в районе Авдеевки
Боевики сосредотачивают все свои усилия возле Авдеевки, наращивая там боевую мощь для того, чтобы можно было как можно быстрее вернуть под контроль участок трассы Горловка-Донецк.
Об этом в эфире "5 канала" сообщил председатель общественного объединения "Волонтерская группа "Патриот" Олег Котенко.
"Авдеевская промзона – это то место, откуда наши Вооруженные Силы наносят удары по трассе Горловка-Донецк, которая является для боевиков жизненно важной артерией, которую сейчас мы перекрыли. По этой трассе идет движение боевой техники. Сейчас мы держим под плотным контролем данный участок, и поэтому боевики сосредотачивают все свои усилия, наращивая там боевую мощь для того, чтобы можно было как можно быстрее вернуть под контроль этот участок дороги", - отметил он.
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По словам волонтера, ОБСЕ не может зафиксировать в этой зоне обстрелы боевиков из тяжелого оружия, потому что они стреляют в основном ночью, когда миссия отсутствует на этой территории.
"Обстрелы идут со 100-мм, 120-мм оружия в основном ночью - в тот момент, когда миссия ОБСЕ там не присутствует. Поэтому в этом случае ОБСЕ фиксирует только то, что происходит днем. Уже вечером ОБСЕ там нет, поэтому они не могут зафиксировать обстрел. То, что там действительно много танков и тяжелого вооружения - это однозначно. В районе Ясиноватой уже сосредоточен такой мощный кулак для того, чтобы принять все меры и отбить вот этот участок дороги, о которой я говорил", - отметил Котенко.
Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе в районе промышленной зоны Авдеевки боевики начали активное наступление на позиции бойцов АТО.
Также появилось видео ожесточенного ночного боя в промзоне Авдеевки.
Ночной бой на авдеевской промзоне
Сегодня ночью авдеевская промзона оказалась в оперативном окружении500 м грунтовки, связывающей город и промзону простреливали 152 мм гаубицы. В лесочке, что по бокам - шныряли дрг. Проход для резерва был затруднен. Обстрел украинских позиций велся со всех сторон. Работал танк, 120-ые минометы, 152 мм гаубицы, АГС, СПГ, РПГ. Одна из позиций, в районе дач была окружена боевиками. Огневой контакт с противником шел на расстоянии нескольких метров. Чтобы отбить атаку - бойцы вызвавшим огонь на себя. Вот короткое видео для тех, кто все еще не верит, что в его стране идет война. Полная версия - позднее.Проект «Вернись живым»Приват: 5457 0822 3299 9685 Дейнега ВіталійВсі реквизиты и контакты здесь: https://goo.gl/FX2wYgОпубликовано Вернись живым 23 марта 2016 г.