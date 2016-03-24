Отбросить ВСУ от трассы Горловка-Донецк: волонтер рассказал, зачем террористы нарастили силы в районе Авдеевки

Об этом в эфире "5 канала" сообщил председатель общественного объединения "Волонтерская группа "Патриот" Олег Котенко.

"Авдеевская промзона – это то место, откуда наши Вооруженные Силы наносят удары по трассе Горловка-Донецк, которая является для боевиков жизненно важной артерией, которую сейчас мы перекрыли. По этой трассе идет движение боевой техники. Сейчас мы держим под плотным контролем данный участок, и поэтому боевики сосредотачивают все свои усилия, наращивая там боевую мощь для того, чтобы можно было как можно быстрее вернуть под контроль этот участок дороги", - отметил он.

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По словам волонтера, ОБСЕ не может зафиксировать в этой зоне обстрелы боевиков из тяжелого оружия, потому что они стреляют в основном ночью, когда миссия отсутствует на этой территории.

"Обстрелы идут со 100-мм, 120-мм оружия в основном ночью - в тот момент, когда миссия ОБСЕ там не присутствует. Поэтому в этом случае ОБСЕ фиксирует только то, что происходит днем. Уже вечером ОБСЕ там нет, поэтому они не могут зафиксировать обстрел. То, что там действительно много танков и тяжелого вооружения - это однозначно. В районе Ясиноватой уже сосредоточен такой мощный кулак для того, чтобы принять все меры и отбить вот этот участок дороги, о которой я говорил", - отметил Котенко.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе в районе промышленной зоны Авдеевки боевики начали активное наступление на позиции бойцов АТО.

Также появилось видео ожесточенного ночного боя в промзоне Авдеевки.