Появилось видео ожесточенного ночного боя в промзоне Авдеевки

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Виталий Дейнега.

"500 м грунтовки, связывающей город и промзону, простреливали 152 мм гаубицы. В лесочке, что по бокам - шастали ДРГ. Проход для резерва был затруднен", - говорится в его сообщении.

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Волонтер отметил, что обстрел украинских позиций велся со всех сторон: работал танк, 120-мм минометы, 152-мм гаубицы, АГС, СПГ, РПГ.

"Одна из позиций, в районе дач, была окружена боевиками. Огневой контакт с противником шел на расстоянии нескольких метров. Чтобы отбить атаку - бойцы вызвали огонь на себя", - рассказал Дейнега.

Внимание: видео содержит ненормативную лексику!

Ночной бой на авдеевской промзоне Сегодня ночью авдеевская промзона оказалась в оперативном окружении500 м грунтовки, связывающей город и промзону простреливали 152 мм гаубицы. В лесочке, что по бокам - шастали дрг. Проход для резерва был затруднен. Обстрел украинских позиций велся со всех сторон. Работал танк, 120-ые минометы, 152 мм гаубицы, АГС, СПГ, РПГ. Одна из позиций, в районе дач была окружена боевиками. Огневой контакт с противником шел на расстоянии нескольких метров. Чтобы отбить атаку - бойцы вызвали огонь на себя. Вот короткое видео для тех, кто все еще не верит, что в его стране идет война. Полная версия - позднее.Проект «Повернись живим»Приват: 5457 0822 3299 9685 Дейнега ВіталійВсі реквізити і контакти тут: https://goo.gl/FX2wYg Опубликовано Повернись живим 23 марта 2016 г.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе в районе промышленной зоны Авдеевки боевики начали активное наступление на позиции бойцов АТО.