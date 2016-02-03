Боевики обстреляли из гранатометов позиции сил АТО в Марьинке и Авдеевке

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00. Как отмечается в сообщении, «пророссийские бандформирования не прекращают нарушать условия перемирия на Донбассе. С начала суток они 15 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Вновь неспокойно было в районе временно оккупированных Донецка и Горловки».

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Отмечается, что наши опорные пункты близ Первомайского враг обстреливал прицельным огнем из минометов и крупнокалиберных пулеметов. «По позициям в Марьинке и Авдеевке боевики применили гранатометы разных систем. В районе Опытного и Песков противник обстреливал наши укрепления из стрелкового оружия», - сообщает пресс-центр.

«Наши укрепления в районе Новгородского и неподалеку Луганского были обстреляны из гранатометов, а по позициям украинских воинов в Майорске работал снайпер», - подчеркивается в сообщении.