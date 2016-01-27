Боестолкновение в Марьинке: в секторе "М" рассказали, почему силы АТО открыли ответный огонь

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" Александр Киндсфатер, передает "112 Украина".

В районе Марьинки 10 раз боевики открывали огонь по позициям ВСУ из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и зенитных установок. Кроме того, они дважды применили 82-мм минометы.

"В связи с прямой угрозой жизни личного состава украинские военные 7 раз открывали огонь. Наличие пострадавших уточняется. Крайний обстрел был зафиксирован около 23:00 часов", - сообщил Киндсфатер.

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Он пояснил, что по оперативной информации, на линии разграничения в районе Марьинки и Красногоровки у боевиков происходит постоянная ротация личного состава регулярных подразделений российской армии.

"Поэтому, вероятнее всего, они, таким образом, осуществляют обкатку новых подразделений в боевых условиях, а также проявляют расположение наших огневых точек. Что касается вчерашнего боестолкновения, то стоит отметить, что обстреливать наши позиции боевики начали сразу, после того, как представители миссии ОБСЕ покинули расположение оккупантов, где находились в течение всего вчерашнего дня" – отметил представитель штаба.

Ранее УНИАН сообщал, что в районе Марьинки в результате боя во вторник, 26 января, вечером между российско-террористическими войсками и силами АТО ранен украинский военный с позывным "Медведь".