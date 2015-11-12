Боевики обстреляли Опытное, Пески и Новгородское - штаб АТО

Террористы сегодня 11 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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"Начиная с 7.50, российско-террористические наемники 8 раз вели неприцельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Опытному, Пескам и Новгородскому. По Авдеевке и Опытному стрелял снайпер. Всего за день зафиксировано 11 обстрелов наших позиций", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что военные саперы продолжают устранять последствия пожара на складе боеприпасов в Сватово. На сегодняшний день в Сватово обезврежено 15 тыс. 996 взрывоопасных предметов и очищено 46,7 га территории.