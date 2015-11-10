В ГПУ назвали причину пожара на складе боеприпасов в Сватово

Об этом заявил главный военный прокурор, заместитель генпрокурора Анатолий Матиос в эфире hromadske.tv.

«Причиной пожара на складе боеприпасов в Сватово стала халатность должностных лиц, в частности, начальника этого склада», - подчеркнул Матиос.

По данным прокуратуры, во время пожара уничтожено боеприпасов на сумму 134 млн грн.

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По предварительной версии, причиной возгорания стала сигнальная ракета, которая выстрелила и упала на ящики с боеприпасами. В Генштабе рассматривали разные причины, в том числе и версию террористического акта. СБУ квалифицировала взрывы боеприпасов под Сватово как террористический акт, повлекший гибель людей.

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Вечером 29 октября в Сватово на территории объединенного полевого склада ВСУ начался пожар, а затем – взрывы. На складах хранилось почти 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. Однако затем периодически возникали очаги возгорания и взрывы.

В результате чрезвычайного происшествия погибли 4 человека: трое военнослужащих и местная жительница. Также несколько человек получили ранения.