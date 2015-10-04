На вооружение украинской армии поступил высокомобильный комплекс "Стугна-П" (фото)

Об этом Арсен Аваков написал на своей странице в социальной сети. "Отличный мобильный противотанковый комплекс украинского производства. Быстрая, простая полуавтоматическая система управления и навигации выстрела, мобильность - позволяет решать боевую задачу уничтожения техники и живой силы противника: в условиях быстро меняющейся обстановки, пересеченной местности, используя эффект неожиданности поражающего удара", - сообщил Арсен Аваков.

Читайте также"Укроборонпром" передал украинским военным 8 восстановленных Т-80"Еще не Javelin, но для ряда задач ничем не уступающее американским ракетам - наше украинское оружие", - добавил он.

По словам Авакова, высокомобильный портативный комплекс "Стугна-П" произведен на базе CF Moto Tracker.

"Максимальная дальность стрельбы – 5 км. Тандемно-кумулятивный боеприпас 24,5 кг. Калибр 100мм. Бронебойность не менее 550мм. 105 км/ч", - отметил Арсен Аваков.