Участник шоу 'Зважені та щасливі' мобилизовался в ВСУ (фото)

Участник 10-го сезона популярного шоу "Зважені та щасливі" Александр Снегуров, которого со скандалом выгнали из проекта, мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба шоу.

"После проекта жизнь наших участников не остановилась - для кого-то она стала еще более активной и ответственной. Александр сегодня - в рядах Вооруженных сил Украины. Он мобилизовался и сейчас проходит обучение. Его день начинается в 5 утра и длится до 22:00 - до отбоя. И все это время он в движении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не классический спортзал и не тренировка по расписанию, а физическая подготовка, наряды, постоянная активность, бытовые задачи, где тоже нужна сила и выносливость: дрова порубить, что-то перенести, помочь собратьям.

По словам Снегурова, именно такая ежедневная подвижность помогает ему держать форму и не терять результат, полученный на проекте.

Напомним, как писал УНИАН, в одном из выпусков 10-го сезона шоу "Зважені та щасливі" стало известно, что Александр Снегуров нарушил правила и для снижения веса употреблял мочегонные препараты.

