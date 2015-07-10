Украина расчитывает получить "хотя бы тысячу" ПТРК Javelin в случае наступления России - Чалый

Об этом заявил назначенный сегодня посол Украины в США Валерий Чалый в интервью ZN.UA.

"Необходимо понимать, что надо быть готовыми к любой ситуации. И также нужно понимать, что Украина, которая отдала 1240 ядерных боеголовок, должна иметь право получить, если понадобится, хотя бы тысячу "Javelin", - отметил Чалый.

На реплику о том, что это хороший аргумент, Чалый ответил, что "этот аргумент звучит часто и вызывает молчаливые кивки головой наших партнеров".

Читайте такжеТеффт: США пока не планируют поставлять Украине противотанковые комплексы"Мы хотим знать, что делать, каков план, если вдруг все-таки начнется широкомасштабное наступление со стороны России и поддерживаемых ею боевиков. Украина самостоятельно с одной из самых оснащенных армий мира не справится. Для этого необходимо принять какие-то превентивные решения, и они должны позволить всем быстро отреагировать. По этому поводу у нас идут консультации с партнерами. То, что и в НАТО, и в США сейчас пересмотрено их присутствие в Европе, то, что они реально нарастили возможности и в приграничных с Украиной регионах, это реально является сдерживающим фактором возможной эскалации со стороны РФ", - подчеркнул Чалый.

"Javelin" – американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения, предназначенный для уничтожения различной бронетехники и низколетящих целей.