Вышел тизер 2-го сезона спин-оффа нашумевшего сериала 'Бумажный дом' (видео)

Премьера новых эпизодов запланирована на 15 мая 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал официальный тизер второго сезона испанского сериала "Берлин", который получил название Berlin and the Lady with an Ermine ("Берлин и Дама с горностаем") и является спин-оффом популярного сериала "Бумажный дом" (La Casa de Papel / Money Heist).

Сообщается, что в новой главе сериала, разворачивающейся во вселенной "Бумажного дома", главный герой и мастер ограблений Берлин (Андрес де Фонольоса) возвращается еще более дерзким и харизматичным. На этот раз ареной событий становится Севилья.

"Готовится очередной безупречный ход - кража произведения Леонардо да Винчи. Красота, риск и изысканная преступная элегантность переплетаются в истории, где команда вновь собирается ради по-настоящему уникальной миссии", - говорится в анонсе.

Проект создан Алексом Пиной и Эстер Мартинес Лобато, авторами "Бумажного дома". Главные роли в сериале исполнили Педро Алонсо (Берлин), Мишель Хеннер, Тристан Ульоа, Бегонья Варгас, Хулио Пенья Фернандес и Хоэль Санчес

