Вышел тизер 2-го сезона спин-оффа нашумевшего сериала 'Бумажный дом' (видео)

Стриминговый сервис Netflix показал официальный тизер второго сезона испанского сериала "Берлин", который получил название Berlin and the Lady with an Ermine ("Берлин и Дама с горностаем") и является спин-оффом популярного сериала "Бумажный дом" (La Casa de Papel / Money Heist).
Сообщается, что в новой главе сериала, разворачивающейся во вселенной "Бумажного дома", главный герой и мастер ограблений Берлин (Андрес де Фонольоса) возвращается еще более дерзким и харизматичным. На этот раз ареной событий становится Севилья.
"Готовится очередной безупречный ход - кража произведения Леонардо да Винчи. Красота, риск и изысканная преступная элегантность переплетаются в истории, где команда вновь собирается ради по-настоящему уникальной миссии", - говорится в анонсе.
"Берлин и Дама с горностаем" - тизер
Проект создан Алексом Пиной и Эстер Мартинес Лобато, авторами "Бумажного дома". Главные роли в сериале исполнили Педро Алонсо (Берлин), Мишель Хеннер, Тристан Ульоа, Бегонья Варгас, Хулио Пенья Фернандес и Хоэль Санчес
Премьера новых эпизодов запланирована на 15 мая 2026 года.
