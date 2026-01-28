Гороскоп на неделю от Макса Гордеева: Овнам - истощение, Близнецам - пустота

Ракам мольфар посоветовал проговорить, чего они хотят - это единственная взрослая позиция.

Ближайшие дни обещают обострение внутренних конфликтов и вызовов в отношениях. Звезды подталкивают каждый знак Зодиака к самопознанию: от того, как вы управляете своими эмоциями, до того, как взаимодействуете с окружением. Время присмотреться к себе без иллюзий и научиться действовать осознанно, а не под влиянием старых паттернов. Мольфар Макс Гордеев составил для УНИАН эксклюзивный гороскоп до конца текущей недели. Узнайте, что ждет каждый знак Зодиака.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша жизнь превратилась в бесконечное соревнование, где главный приз - нервное истощение. Вы конкурируете даже с теми, кто с вами не играет и не знает о вашем существовании. Это не амбиции, это глубокая неуверенность в собственной ценности без медалей. Перестаньте доказывать свое превосходство, всем все равно, а вы зря тратите ресурсы.

Телец

Вы пытаетесь купить любовь подарками или комфортом, потому что не верите, что вас можно ценить просто так. Ваши отношения становятся товарно-денежными, где нет места искренности. Люди рядом чувствуют себя должниками, и это убивает близость. Поймите: эмоции не имеют ценника, а верность не продается в супермаркете.

Близнецы

Вы используете сплетни как социальный клей, чтобы сблизиться с людьми, но это делает вас токсичным. Обсуждая других, вы только демонстрируете собственную внутреннюю пустоту и ненадежность. Ваше окружение знает: если вы говорите о ком-то с ними, вы говорите о них с другими. Смените тему, пока не остались в изоляции.

Рак

Вы ждете, что мир угадает ваши желания телепатически, а когда этого не происходит – наказываете всех молчанием. Эта пассивная агрессия разрушает отношения быстрее, чем скандалы. Ваша загадочность уже никого не интригует, она просто раздражает и отталкивает. Скажите словами через рот, чего вы хотите, это единственная взрослая позиция.

Лев

Спокойствие для вас невыносимо, поэтому вы создаете драмы на ровном месте, чтобы почувствовать пульс жизни. Вам кажется, что если нет эмоциональных качелей, то нет и страсти. Вы изматываете партнера своими "спектаклями" одного актера. Научитесь жить в тишине, не устраивая из нее трагедию вселенского масштаба.

Дева

Вы оцениваете людей по их полезности, превращая друзей и любимых в инструменты. Ваш прагматизм убил в вас способность просто любить. Если человек не приносит выгоды или имеет недостатки, вы его списываете. Но так вы останетесь в одиночестве, когда "сломаетесь" сами. Любовь – это не бизнес-план, здесь нет KPI.

Весы

Вы так боитесь остаться наедине со своими мыслями, что цепляетесь за любого рядом. Это не любовь и не дружба, это костыль для вашей шаткой самооценки. Вы растворяетесь в партнере, теряя контуры собственной личности, становясь тенью. Найдите себя отдельно от местоимения "мы", пока не стало поздно.

Скорпион

Как только в вашей жизни наступает стабильность, вы сами ее разрушаете, потому что не верите в хэппи-энды. Вы провоцируете кризисы, чтобы контролировать момент падения и не быть застигнутыми врасплох. Этот сценарий "феникса" уже всем надоел, и вам тоже. Позвольте себе быть счастливым без подвоха, подозрений и катастроф.

Стрелец

Ваша хваленая "прямолинейность" – это часто обычное хамство и отсутствие эмпатии. Вы раните людей правдой, о которой вас никто не просил, прикрываясь искренностью. Это не помощь ближнему, это самоутверждение за счет унижения другого. Фильтруйте то, что говорите, иногда ваша правда – это просто яд.

Козерог

Вы работаете на износ, чтобы никто не догадался, что внутри вы считаете себя самозванцем. Ваш успех кажется вам случайностью, которую вот-вот заберут, если вы остановитесь хоть на мгновение. Этот страх гонит вас вперед, но и выжигает дотла. Признайте свои заслуги: вы это заработали трудом, а не украли.

Водолей

Вы считаете себя самым умным в комнате, и это воспринимается людьми как невыносимая высокомерие. Ваше пренебрежение к "простым" человеческим эмоциям делает вас холодным снобом. Вы строите глобальные теории спасения мира, но не можете поддержать друга в беде. Интеллект без сердца – это просто калькулятор.

Рыбы

У вас нет эмоциональных границ, вы "сливаетесь" с проблемами других, а потом обвиняете их в своем истощении. Это эмоциональный вампиризм наоборот – вы живете чужой жизнью, потому что своя кажется вам пустой. Вы паразитируете на чужих драмах, чтобы не решать свои. Отделите наконец свое "я" от чужой боли.

