29 января по новому стилю в украинской православной церкви чтят память святого Лаврентия Киево-Печерского. В этот день соблюдают определенные традиции, прислушиваются к приметам и запретам - о них, а также какой праздник сегодня церковный приходится по старому календарю рассказываем в материале.
- Какой сегодня праздник церковный в новом календаре
- Какой сегодня православный праздник по старому стилю
- С какими молитвами обращаются к святому, традиции дня, что сегодня нельзя делать
- Погодные приметы на 29 января
Какой сегодня праздник церковный в новом календаре
29 января православные вспоминают святого Лаврентия, затворника Печерского, который прославился своим даром исцеления (день его памяти в староцерковном календаре будет 11 февраля).
Лаврентия знали как целителя, особенно болезней глаз, а также как помощника против сглаза и порчи - к святому люди приходили з помощью издалека. Известен случай с мужчиной, который был одержим бесом, настолько сильным, что тот мог поднять и отбросить дерево. Лаврентий отвел больного к мощам святых в Киево-Печерской лавре, и только после этого мужчина получил облегчение.
Историки отождествляют преподобного Лаврентия со святителем Лаврентием, епископом Туровским, однако есть исследователи, которые сомневаются в этом.
Святой Лаврентий похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, его мощи остаются нетленными.
Кого еще вспоминают из святых по новому стилю:
- перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца;
- мучеников Романа, Якова, Филофея и других;
- мученика Сильвана, епископа Луку,
а также диакона Мокия, чтеца.
Какой сегодня православный праздник по старому стилю
По юлианскому календарю православные в этот день почитают честные вериги апостола Петра - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и чего нельзя делать в эту дату.
С какими молитвами обращаются к святому, традиции дня, что сегодня нельзя делать
К святому Лаврентию обращаются с молитвами о здоровье - прежде всего просят исцеления от болезней глаз. Верят, что святой помогает сохранить зрение и защищает от недугов.
В народе день называют Лаврентьев и считают его непростым и даже опасным. По поверьям, именно в это время на землю выходит нечисть, способная навредить дому и хозяйству. Чтобы защититься от бед, с рассветом по углам дома втыкали веточки чертополоха.
Праздник также называют женским - считается, что женщины и девушки в этот день могут привлечь в дом удачу и уберечь семью от несчастий, поэтому им уделяли особое внимание.
По традиции сегодня нужно печь пирожки с капустой и готовить рыбу - верят, что это принесет в дом мир и согласие. Даже если возникнет ссора, она не перерастет в серьезный конфликт - домочадцы "будут молчать, как рыбы".
29 января церковь призывает отказаться от лжи, злобы, зависти, жадности, отчаяния, лени и сквернословия. Не приветствуются ссоры, осуждение, отказ в помощи.
Главный запрет этого дня - брань: говорят, что конфликт, начавшийся в этот день, может затянуться надолго и втянуть близких и соседей.
Отдельные ограничения касаются и женщин – им не советуют в "женский" день заниматься тяжелой работой и рукоделием - по поверьям, это может отнять жизненную силу и красоту. Также в Лаврентьев день нельзя плакать - иначе бдешь лить слезы весь год.
Погодные приметы на 29 января
Наблюдая за природой в Лаврентьев день, наши предки старались понять, какой будет погода в ближайшее время и даже летом:
- дождь идет - год будет дождливым;
- растущая Луна - такая же погода простоит первую половину марта;
- Луна красноватого оттенка - к сильному ветру;
- ветрено - дожди будут идти весь год;
- дрова плохо разгораются, а зола быстро гаснет - жди оттепель;
- отсырело сено - к снегу.
Самой верной приметой считали мороз на Лаврентия - он сулит особенно жаркий август.