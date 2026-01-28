Православный праздник сегодня в народе прозвали Лаврентьев день.

29 января по новому стилю в украинской православной церкви чтят память святого Лаврентия Киево-Печерского. В этот день соблюдают определенные традиции, прислушиваются к приметам и запретам - о них, а также какой праздник сегодня церковный приходится по старому календарю рассказываем в материале.

Какой сегодня праздник церковный в новом календаре

29 января православные вспоминают святого Лаврентия, затворника Печерского, который прославился своим даром исцеления (день его памяти в староцерковном календаре будет 11 февраля).

Лаврентия знали как целителя, особенно болезней глаз, а также как помощника против сглаза и порчи - к святому люди приходили з помощью издалека. Известен случай с мужчиной, который был одержим бесом, настолько сильным, что тот мог поднять и отбросить дерево. Лаврентий отвел больного к мощам святых в Киево-Печерской лавре, и только после этого мужчина получил облегчение.

Историки отождествляют преподобного Лаврентия со святителем Лаврентием, епископом Туровским, однако есть исследователи, которые сомневаются в этом.

Святой Лаврентий похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, его мощи остаются нетленными.

Кого еще вспоминают из святых по новому стилю:

перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца;

мучеников Романа, Якова, Филофея и других;

мученика Сильвана, епископа Луку,

а также диакона Мокия, чтеца.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю православные в этот день почитают честные вериги апостола Петра - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и чего нельзя делать в эту дату.

С какими молитвами обращаются к святому, традиции дня, что сегодня нельзя делать

К святому Лаврентию обращаются с молитвами о здоровье - прежде всего просят исцеления от болезней глаз. Верят, что святой помогает сохранить зрение и защищает от недугов.

В народе день называют Лаврентьев и считают его непростым и даже опасным. По поверьям, именно в это время на землю выходит нечисть, способная навредить дому и хозяйству. Чтобы защититься от бед, с рассветом по углам дома втыкали веточки чертополоха.

Праздник также называют женским - считается, что женщины и девушки в этот день могут привлечь в дом удачу и уберечь семью от несчастий, поэтому им уделяли особое внимание.

По традиции сегодня нужно печь пирожки с капустой и готовить рыбу - верят, что это принесет в дом мир и согласие. Даже если возникнет ссора, она не перерастет в серьезный конфликт - домочадцы "будут молчать, как рыбы".

29 января церковь призывает отказаться от лжи, злобы, зависти, жадности, отчаяния, лени и сквернословия. Не приветствуются ссоры, осуждение, отказ в помощи.

Главный запрет этого дня - брань: говорят, что конфликт, начавшийся в этот день, может затянуться надолго и втянуть близких и соседей.

Отдельные ограничения касаются и женщин – им не советуют в "женский" день заниматься тяжелой работой и рукоделием - по поверьям, это может отнять жизненную силу и красоту. Также в Лаврентьев день нельзя плакать - иначе бдешь лить слезы весь год.

Погодные приметы на 29 января

Наблюдая за природой в Лаврентьев день, наши предки старались понять, какой будет погода в ближайшее время и даже летом:

дождь идет - год будет дождливым;

растущая Луна - такая же погода простоит первую половину марта;

Луна красноватого оттенка - к сильному ветру;

ветрено - дожди будут идти весь год;

дрова плохо разгораются, а зола быстро гаснет - жди оттепель;

отсырело сено - к снегу.

Самой верной приметой считали мороз на Лаврентия - он сулит особенно жаркий август.

