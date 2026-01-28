Бывший участник группы 'Любэ' пошел воевать против Украины

По данным пропагандистских СМИ, это было личное решение Вайнберга.

Бывший участник российской группы "Любэ", а ныне сенатор Совета Федерации РФ Александр Вайнберг досрочно сложил полномочия сенатора, чтобы уйти на войну против Украины. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на спикера заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина.

По его словам, Вайнберг написал заявление "по собственному желанию в связи с личным решением отправиться на "СВО".

Глава комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко тоже заявил, что якобы решение Вайнберга сложить полномочия было личным, "никаких претензий к нему нет".

Александр Вайнберг - что он нем известно

Александр Вайнберг в 1990-1994 годах был гитаристом группы "Любэ", затем основал собственный музыкальный проект и выпустил несколько песен и альбомов.

В политику он пришел в 2000-х, работал в заксобрании Нижегородской области, а членом Совета Федерации стал в 2011 году. Полномочия Вайнберга в верхней палата парламента истекали в сентябре 2026-го.

В последние годы Вайнберг оказался под международными санкциями из‑за позиции по войне против Украины и поддержки путинского режима.

