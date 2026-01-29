Дата 29 января интересна многими обычаями и запретами для женщин.

29 января - великий день для нашей страны, поскольку исторический праздник сегодня в Украине проводится в честь значимого события. На планете проводится миротворческая инициатива. А по народным верованиям эта дата считается удачной для женского пола.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится День усилий по предотвращению ядерной войны, направленный на снижение напряжения между странами. В этот праздник проводятся конференции, мирные акции и другие мероприятия о недопустимости применения ядерного оружия.

Также 29 января - это День изобретения автомобиля. В эту дату 1886 года немецкий инженер Карл Бенц оформил патент на первую машину с бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Это изобретение дало мощный толчок развитию автомобильной сферы.

Другие всемирные праздники сегодня, которые интересно упомянуть, это День головоломок, День памяти погибших астронавтов NASA, День скряги, День кукурузных чипсов.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране отмечается День памяти Героев Крут. Этот праздник 29 января посвящен битве 1918 года между войсками Украинской Народной Республики и Красной Гвардией, которая пыталась совершить наступление на Киев. Около 400 добровольцев УНР смогли остановить многотысячную армию большевиков, что позволило Украинской Республике предотвратить оккупацию и подписать Берестейский мир.

Сегодняшний праздник одновременно героический, поскольку показывает мужество и боевой дух украинцев, и скорбный, поскольку украинские защитники понесли большие потери. 29 января чествуют всех погибших под Крутами героев.

Какой сегодня праздник церковный

Талантливого целителя Лаврентия Печерского чествуют православные, которые придерживаются нового стиля. Считается, что молитва ему может исцелить зрение.

В староцерковном стиле тоже есть свой праздник сегодня - Поклонение честным цепям апостола Петра, одной из христианских святынь.

Какой сегодня праздник в народе

В конце месяца давние погодные приметы указывают на то, каким будет февраль и наступающая весна:

если снег лежит ровной поверхностью, то вскоре будут заморозки, а если холмами - скоро потеплеет;

северный ветер предвещает усиление морозов;

если синицы и воробьи не щебечут, то не стоит ждать оттепели;

сосульки начали таять - весна придет рано.

Наши предки в конце января подсчитывали количество зерна, дров и других зимних припасов. Если осталось больше половины, то считалось, что остаток зимы пройдет удачно.

Украинцы также хорошо знали, какой сегодня церковный праздник. Святому Лаврентию молились о благополучии в семье и счастливом браке. Женщины 29 января занимались рукоделием, квасили капусту и готовили выпечку. Верили, что если выпечь пирог и раздать всем родным по кусочку, то в доме будет благополучие.

Что нельзя делать сегодня

Хотя в целом для женщин день считается удачным, есть также и несколько запретов: женскому полу не стоит тяжело работать и пользоваться острыми предметами. Мужчинам в свою очередь воспрещается спорить с женами. Также неудачен сегодня праздник для ремонта.

