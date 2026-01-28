Гороскоп на 29 января по картам Таро: Девам - терпение, Стрельцам - неожиданный поворот

Этот день принесет перспективы некоторым знакам.

Составлен гороскоп на 29 января по картам Таро для всех знаков Зодиака. Не пропустите важные шансы, которые приготовила для вас судьба. Также день благоприятен для встреч со старыми знакомыми.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен – Карта "Сила"

Видео дня

Четверг потребует выдержки и уверенности в своих действиях. Вы можете столкнуться с ситуацией, где важно не давить, а действовать спокойно. Ваше настоящее преимущество – это внутренний контроль. Не пытайтесь сделать все и сразу. Спешка вам не поможет.

Телец – Карта "Король Пентаклей"

День решений, которые потребуют смелости. Пришло время показать себя и сделать шаг навстречу мечте. Не стоит сомневаться в собственном опыте – вы знаете, что делаете. Однако поддержка друзей не будет лишней. Поделитесь с ними своими планами.

Близнецы – Карта "Восьмерка жезлов"

События могут развиваться очень быстро. Близнецам следует держать руку на пульсе и реагировать на изменения. Важно быть гибкими, даже если не всегда хочется. День активный – используйте темп себе на пользу. А вот вечером найдите время для отдыха.

Рак – Карта "Шестерка Кубков"

Этот день может вернуть вас к приятным воспоминаниям или старым знакомым. Возможно, вы станете инициатором общения с теми людьми, которые давно не были в вашей жизни. Позвольте себе также немного ностальгии. Сейчас время замедлиться и подумать о главных вещах в жизни. А еще спланируйте свои дальнейшие шаги к цели.

Лев – Карта "Император"

День подчеркнет вашу роль лидера на работе. Вам важно брать на себя ответственность и действовать структурированно. Не допускайте хаоса вокруг и действуйте уравновешенно. Четкие границы и порядок принесут результат. Также не нужно пытаться всем понравиться.

Дева – Карта "Семка Пентаклей"

Все растет в своем темпе. Сейчас Девам следует проявить терпение. Вы уже сделали многое, но сейчас нужно время. Не спешите оценивать итоги – процесс еще продолжается. Скоро вы будете на высоте.

Весы – Карта "Влюбленные"

Вас ждет важный разговор. Четверг способствует искренности и решениям сердцем. Не откладывайте то, что давно висело в воздухе. Есть вероятность конфликта на работе. Поэтому будьте осторожны с высказываниями.

Скорпион – Карта "Смерть"

Для Скорпионов день принесет важные завершения и обновления. Не держитесь за старое, если оно уже не приносит вам ничего полезного в жизни. Изменения открывают пространство для нового этапа. Совсем скоро вы будете радоваться собственным победам. Верьте в себя.

Стрелец – Карта "Колесо Фортуны"

Вас ждет неожиданный поворот. Удача меняет направление, и важно быть готовыми воспользоваться шансом. Не все зависит от контроля – иногда нужно довериться судьбе. Четверг принесет перспективы. Но их нужно вовремя заметить.

Козерог – Карта "Правосудие"

Наконец-то могут решаться официальные вопросы или ситуации, где важны факты. Действуйте справедливо и без эмоций. Ваш спокойный ум особенно ценен. Таким образом вы не наделаете ошибок, о которых будете жалеть. Прислушивайтесь к интуиции.

Водолей – Карта "Звезда"

Водолеи могут почувствовать внутренний свет даже в мелочах. День подходит для мечтаний и планов. Ваш путь правильный – просто идите дальше. Главное – не обращайте внимания на критику окружающих. Это больше зависть, а не конструктив.

Рыбы – Карта "Королева Кубков"

Рыбам следует больше думать о себе. Вы привыкли растворяться в чужих переживаниях, но сейчас все меняется. Ставьте себя на первое место. Почувствуйте себя королем/королевой собственной жизни. Все самое интересное впереди.

Вас также могут заинтересовать новости: