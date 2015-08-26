После затишья боевики снова начали накрывать огнем из артиллерии силы АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Вблизи Донецка, около 20 часов, по украинскому опорному пункту в Песках, и дважды по нашим позициям в Опытном боевики вели огонь из 120-миллиметровых минометов. А по силам АТО в Авдеевке работала 122-миллиметровая артиллерия», - сообщает пресс-центр.

«Почти в 21 час, оккупанты из артиллерии калибра 152 миллиметра и гранатометов обстреляли наши оборонительные рубежи в Троицком, а 122-миллиметровая артиллерия бандформирований била по Марьинке. Также вечером, под артиллерийским огнем наемников оказался поселок Новоселовка Вторая. А около полуночи, оккупанты из вооружения БМП вели огонь по украинским защитникам в Опытном и Красногоровке. Кроме того, с 23 часов и почти до полуночи, преступники обстреливали из 122-миллиметровой артиллерии гражданские кварталы Авдеевки», - говорится в сообщении.

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Неспокойно в конце суток было и в районе Мариуполя. Около 19 часов трижды по опорным пунктам в Старогнатовке били минометы. А в 19.50, диверсионно-разведывательная группа боевиков пыталась обойти украинские позиции вблизи Новотроицкого.

На Луганщине, вечером, в эпицентре противостояния оказался поселок Станица Луганская. По силам АТО в этом населенном пункте несколько раз боевики вели огонь из гранатометов, минометов и крупнокалиберных пулеметов.

В целом, в течение вчерашних суток – 25 августа, боевики 92 раза нарушили режим прекращения огня. 9 раз они применяли артиллерию, 37 – минометы, 19 гранатометы.