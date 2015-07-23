После обстрела. Фоторепортаж из Авдеевки

Как сообщила вчера пресс-служба ГУ МВД в Донецкой области, в результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения, несколько домов были полностью разрушены.

Фотокорреспондент УНИАН зафиксировал, как местные жители после обстрела тушат пожар на руинах дома.