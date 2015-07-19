На Донетчине за сутки в результате артударов террористов погибли четыре мирных жителя

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

«Боевики накрыли огнем Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, поселки Опытное, Пески, Верхнеторецкое, Водяное Ясиноватского района, Новгородское Дзержинского района. Пострадали 8 мирных жителей, среди них 4 погибших и 4 раненых, в том числе девочка 2006 года рождения», - сообщили в пресс-службе.

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Информация о пострадавших уточняется.

По этим фактам возбуждены уголовные производства с квалификацией по ч. 3 ст. 258 «Террористический акт», ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» и ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 «Покушение на совершение умышленного убийства» Уголовного кодекса Украины.