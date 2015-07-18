В жилой квартал Авдеевки прилетели около 55 снарядов боевиков (фоторепортаж)

С 22:00, 17 июля, и до полуночи боевики обстреляли блокпост ВСУ, который находится на въезде в город со стороны Донецка.

Снаряды влетели в близлежащие жилые дома. В результате обстрелов погибли 3 мирных жителя.

Читайте такжеОбстрел Авдеевки боевиками квалифицировали как теракт

Утром жители Авдеевки опубликовали в соцсети результаты обстрелов.

По информации жителей в жилой район города уполо около 55 снарядов, 10 из них попали в дом по ул Молодежная 20, который находится рядом с блокпостом ВСУ, пишут Новости Донбасса.