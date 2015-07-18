В жилой квартал Авдеевки прилетели около 55 снарядов боевиков (фоторепортаж)
12:55, 18 июля 2015Война
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10 снарядов попали в дом по ул Молодежная 20, который находится рядом с блокпостом ВСУ.
Боевики за сутки несколько раз продолжали обстрел Авдеевки / vk.com/my_avdeevka
С 22:00, 17 июля, и до полуночи боевики обстреляли блокпост ВСУ, который находится на въезде в город со стороны Донецка.
Снаряды влетели в близлежащие жилые дома. В результате обстрелов погибли 3 мирных жителя.
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Утром жители Авдеевки опубликовали в соцсети результаты обстрелов.
По информации жителей в жилой район города уполо около 55 снарядов, 10 из них попали в дом по ул Молодежная 20, который находится рядом с блокпостом ВСУ, пишут Новости Донбасса.
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